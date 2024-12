Ufficiale Ligue 1, salta una panchina: il Saint-Etienne esonera Dall'Oglio dopo il ko con il Tolosa

"L'AS Saint-Étienne ha sollevato da oggi Olivier Dall'Oglio dall'incarico di allenatore della squadra. Fino a nuovo avviso, la supervisione del team di professionisti sarà assicurata da Laurent Huard, direttore del Centro di formazione del Saint-Etienne": così il club francese comunica l'esonero dal tecnico.

Fatale per l'ex tecnico di Digione, Brest e Montpellier l'ennesimo ko di questo inizio di stagione, per 2-1 contro il Tolosa. Lascia il club al terz'ultimo posto con 13 punti in piena zona retrocessione.