ufficiale Saint-Etienne, c'è un nuovo allenatore. Affidata a Dell'Oglio la missione Ligue 1

vedi letture

Non è una stagione semplice per il Saint-Etienne, che sta provando a risollevarsi dalla Ligue 2 e tornare nella massima serie francese. I Verdi hanno nei giorni scorsi esonerato l'allenatore Laurent Batlles e ora hanno comunicato pure il nome del sostituto. La panchina del prestigioso club, il secondo più titolato di Francia, è stata affidata a Olivier Dall'Oglio, 59enne ex Montpellier, Brest e Dijon.