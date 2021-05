Lille campione di Francia, il pres. ricorda: "Senza i nuovi soci l'attività si sarebbe fermata"

Guarda già al futuro Olivier Letang, che dopo la storica conquista del titolo da parte del suo Lille ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale del club: "L'obiettivo per la prossima stagione che ho in mente è la Champions League. Il club era in difficoltà in passato perché si trovava in uno stato virtuale di sospensione dei pagamenti. Senza l'arrivo di nuovi soci - ha rivelato il patron dei francesi - non avremmo potuto vincere il titolo perché la nostra attività si sarebbe fermata. Anche con la cessione di una buona fetta della rosa, cosa che non sarebbe stata possibile vista la situazione economica generale del calcio".