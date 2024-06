Ufficiale Lille, ecco il nuovo allenatore: ha firmato Bruno Genesio. Sostituisce Fonseca

Bruno Genesio è il nuovo allenatore del Lille, sostituisce Paulo Fonseca. Ecco il comunicato del club francese: "Il LOSC e il suo presidente, Olivier Létang, sono lieti di ufficializzare oggi l'arrivo di Bruno Génésio come allenatore della squadra professionistica. Il tecnico, 57 anni, ha firmato un contratto biennale a favore del club del Lille. Il miglior allenatore della Ligue 1 2022 è stato così scelto dal club per succedere a Paulo Fonseca sulla panchina dei Dogues".

FORMATO ALLA SCUOLA DI LIONE

"Centrocampista negli anni '80 e '90, Bruno Génésio si è fatto conoscere all'Olympique Lyonnais, la sua squadra di allenamento. Quella anche della città dove è nato il 1° settembre 1966. Dopo una carriera da giocatore ricca di più di 200 partite professionistiche a Lione, Nizza e Martigues, ha scoperto il mestiere di allenatore prima all'interno di club dilettantistici (Villefranche, Besançon), poi prende (e ottiene) i suoi diplomi. Nel 2007, il lionese ritorna nella capitale della Gallia e dell'OL dove completa la sua esperienza di tecnico all'interno dello staff, poi come assistente. Bruno Génésio divenne così a sua volta il braccio destro di Alain Perrin, Claude Puel, Rémi Garde, poi Hubert Fournier. L'esperienza è ricca e ricca di successi: un titolo di Campione di Francia (2008), due Coppe di Francia (2008, 2012) e una semifinale di Champions League (2010). Nel dicembre 2015, Bruno Génésio è stato affidato alle redini della prima squadra, di cui ha subito rivitalizzato il gioco".

"Il suo record alla guida dell'OL in 3 stagioni e mezzo: 185 partite, 4 qualificazioni europee (di cui 3 in Champions League), una semifinale di Europa League (2017), ma anche lo sviluppo di un gioco offensivo e spettacolare, senza dimenticare la fioritura e la rivelazione di tanti giovani talenti (Fekir, Aouar, Ndombélé, F. Mendy…)".

RECORD DI GOL E VITTORIE A RENNES

"Dopo 2 stagioni di successo in Cina (Beijing Guoan), il tecnico del Lione è tornato in Ligue 1 nel marzo 2021. Ha rilanciato con successo uno Stade Rennais in difficoltà, che ha guidato prima alla qualificazione europea, poi a due promettenti 4° posti nel 2022 e 2023. Sportivamente vincente, la sua avventura bretone (124 partite tra il 2021 e il 2023) è altrettanto riuscita nella qualità del gioco offerto. Come l'OL, la SRFC di Bruno Génésio propone al pubblico un calcio generoso, prolifico ed efficiente.

Nel 2021-2022 la sua squadra batte anche il record di punti, vittorie e gol segnati in una stagione nella storia del club rossonero. L'allenatore del Rennes viene quindi eletto miglior allenatore della Ligue 1 alla fine dello stesso anno finanziario 2021-2022".