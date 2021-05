Lione, nel weekend Bosz in città per firmare il contratto: pronto un biennale con opzione

Il Lione si concentra su Peter Bosz. Dovrebbe essere lui il prescelto dal presidente Aulas per guidare la formazione rossoblu per la prossima stagione. Secondo quanto riporta L'Equipe, il tecnico ex Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund è atteso in città in questo weekend e dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione per il terzo.