Ufficiale Lione, nuovo direttore tecnico: il presidente Textor affida l'incarico a Luis-Jean

Cambia e non poco l'organigramma del Lione, che ha annunciato sul proprio sito ufficiale diverse novità: "L’Olympique Lyonnais è orgoglioso di annunciare una fase decisiva nella trasformazione della propria organizzazione sportiva con la nomina di Matthieu Louis-Jean al ruolo di direttore tecnico, all'interno di una struttura sportiva rinnovata. Il nuovo team lavorerà a stretto contatto con il presidente John Textor e Laurent Prud’homme, direttore generale dell’Olympique Lyonnais. Sotto l’impulso del presidente John Textor, Matthieu Louis-Jean è entrato all’OL nell’estate del 2023 come direttore del reclutamento. Ora assume la guida di una squadra completamente rinnovata, che sarà rafforzata in modo significativo sia in termini di risorse umane sia materiali. Matthieu Louis-Jean continuerà a occuparsi del reclutamento, garantendone la coerenza.

Grazie a una solida esperienza nel calcio europeo, si è guadagnato legittimità all'interno del club. Con il suo lavoro interno, ha contribuito in modo significativo alle prestazioni della squadra professionistica nella scorsa stagione, durante la quale si è puntato alla qualificazione europea. In questo ruolo chiave, Matthieu Louis-Jean sarà il motore di tutte le iniziative legate alla performance sportiva, per riportare l’eccellenza al centro del progetto che dovrà riportare l'OL ai vertici.

Inoltre, Jean Sudres è stato nominato Direttore dell’Amministrazione Sportiva. Presente nel club da 14 anni, è stato l’artefice di numerosi dossier tecnici, che fossero sportivi, giuridici o disciplinari. Jean Sudres consoliderà la nostra squadra dirigente, garantendo una gestione efficiente all’interno dell’Olympique Lione. Matthieu Louis-Jean e Jean Sudres saranno affiancati da Michael Gerlinger nel suo ruolo di direttore del calcio all'interno di Eagle Football, che continuerà a svolgere un ruolo cruciale nella nostra strategia globale, in sinergia con John Textor e Laurent Prud’homme. Questa nuova organizzazione avrà il compito di coordinare la struttura dedicata al reclutamento e all’amministrazione del calcio, che riunirà tutti i settori sportivi legati in particolare alla performance, ai dati, al settore medico e all’accademia.

Infine, il club è lieto di accogliere Daniel Congré come coordinatore sportivo. Ex difensore con quasi 500 partite professionistiche alle spalle, Daniel Congré apporterà la sua esperienza di giocatore. Rafforzerà il nostro team tecnico collaborando con Pierre Sage e lavorando per mettere in atto la strategia sportiva a contatto diretto con i giocatori. L’Olympique Lione è lieto di proiettarsi con determinazione verso il futuro, continuando a costruire un club europeo competitivo e profondamente legato ai suoi valori".