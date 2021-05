Lipsia, ag. Forsberg: "Quest'anno ha giocato in un ruolo non suo. Con Marsch esploderà"

vedi letture

L’agente dei giocatori del RB Lipsia Peter Gulacsi e Emil Forsberg Hasan Cetinkaya in un’intervista rilasciata a Sport Bild ha criticato l’ex tecnico Julian Nagelsmann e l’ex ds Markus Krosche in merito al rinnovo, e alla gestione, dello svedese: “Quando sono arrivati Mintzlaff e Scholz le trattative per il rinnovo sono decollate, mentre con Krosche tutto procedeva a rilento. Emil si è sentito subito a suo agio sia con Mintzlaff sia con il nuovo tecnico Marsch con cui ha parlato e ricevuto rassicurazioni sul ruolo che dovrebbe interpretare nella prossima stagione. Nonostante abbia segnato tanti gol nell’ultimo anno ha giocato in una posizione sbagliata e sono certo che nella nuova stagione saprà fare meglio ed esploderà definitivamente. - continua Cetinkaya parlando poi delle voci su Gulacsi – Alcuni grandi club, anche tedeschi (il Borussia Dortmund NdR), erano molto interessati a Peter, ma lui ha scelto Lipsia, ama questa città, ama questi tifosi e questo club”.