Lipsia, Nagelsman e il saluto fra le lacrime: "Legame profondo come all'Hoffenheim"

Mercoledì il tecnico Julian Nagelsmann ha voluto salutare con una cena i giocatori e i dipendenti del RB Lipsia dopo due anni intensi e importanti che gli hanno permesso di conquistare la chiamata del Bayern Monaco. Un saluto commovente come ha spiegato il giovane allenatore in conferenza stampa: “Qui ho vissuto un legame simile a quello che avevo all’Hoffenheim, sono stato due anni belli e dire addio non è mai facile. Il primo anno non è stato molto facile, ma il secondo è stato quasi perfetto. - continua Nagelsmann – Alla fine del mio intervento sono scese anche delle lacrime, ma credo che sia normale”.