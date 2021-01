live DIRETTA BUNDES - Borussia Dortmund ko. Vittorie esterne per Hoffenheim e Wolfsburg

vedi letture

22:40 - La diretta degli incontri delle ore 20:30 della 17ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 termina qui. Un buon proseguimento di serata ai lettori TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli.

22:35 - Di seguito i risultati e la classifica della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 al termine degli incontri delle ore 20:30 valevoli per la 17ª giornata:

1. Fußball-Bundesliga 2020/2021

17ª giornata

Martedì 19 Gennaio 2021

18:30 - Borussia Mönchengladbach-Werder Brema 1-0

20:30 - Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 2-1

20:30 - Hertha Berlino-Hoffenheim 0-3

20:30 - Mainz-Wolfsburg 0-2

Mercoledì 20 Gennaio 2021

18:30 - Schalke 04-Colonia

20:30 - Lipsia-Union Berlino

20:30 - Friburgo-Eintracht Francoforte

20:30 - Augusta-Bayern Monaco

20:30 - Arminia Bielefeld-Stoccarda

Classifica: Bayern Monaco 36, Bayer Leverkusen 32, Lipsia 32, Borussia Dortmund 29, Wolfsburg 29, Union Berlino 28, Borussia Mönchengladbach 28, Eintracht Francoforte 26, Friburgo 23, Stoccarda 22, Hoffenheim 19, Augusta 19, Werder Brema 19, Hertha Berlino 17, Arminia Bielefeld 14, Colonia 12, Mainz 7, Schalke 04 7.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND 2-1

Marcatori: 14' Diaby (Bayer Leverkusen), 67' Brandt (Borussia Dortmund), 80' Wirtz (Bayer Leverkusen)

Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hrádecký; Bender L. (C), Tah, Tapsoba, Wendell (60' Sinkgraven); Wirtz, Charles Aránguiz (70' Demirbay), Amiri; Diaby, Alario (69' Schick), Leon Bailey.

A disp.: Grill (GK), Lomb (GK), Dragović, Jedvaj, Fosu-Mensah, Gedikli.

All.: Peter Bosz.

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Raphaël Guerreiro; Bellingham (83' Moukoko), Delaney; Sancho (73' Reyna), Reus (C) (89' Tigges), Brandt; Håland.

A disp.: Hitz (GK), Morey, Schulz, Piszczek, Dahoud, Reinier.

All.: Edin Terzić.

Arbitro: Felix Zwayer.

Assistente 1: Christian Dietz.

Assistente 2: Marco Achmüller.

Quarto Ufficiale: Frank Willenborg.

VAR: Christian Dingert.

AVAR: Guido Kleve.

Ammoniti: 73' Leon Bailey (Bayer Leverkusen), 78' Diaby (Bayer Leverkusen), 90'+1 Hummels (Borussia Dortmund), 90'+3 Delaney (Borussia Dortmund).

Espulsi: -

Note: recupero 1'pt, 4'st. Calci d'angolo: 6-5.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

90'+3 - Ammonito Delaney nel Borussia Dortmund per un fallo ai danni di Schick.

90'+1 - Ammonito Hummels nel Borussia Dortmund per un fallo ai danni di Leon Bailey.

89' - Terzo cambio Borussia Dortmund: esce Reus, entra Tigges.

83' - Secondo cambio Borussia Dortmund: esce Bellingham, entra Moukoko.

80' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Wirtz, servito da Diaby, prende la mira e, con un bel destro da fuori, trafigge Bürki nell'angolino basso alla sinistra riportando in vantaggio i padroni di casa.

78' - Ammonito Diaby nel Bayer Leverkusen per un fallo ai danni di Håland.

73' - Ammonito Leon Bailey nel Bayer Leverkusen per un fallo ai danni di Hummels.

73' - Primo cambio Borussia Dortmund: esce Sancho, entra Reyna.

70' - Terzo cambio Bayer Leverkusen: esce Charles Aránguiz, entra Demirbay.

69' - Secondo cambio Bayer Leverkusen: esce Alario, entra Schick.

67' - BORUSSIA DORTMUND!!! Brandt, servito da Raphaël Guerreiro, controlla, prende la mira e, di destro, trafigge Hrádecký con un bel destro da fuori consentendo agli ospiti di pareggiare.

60' - Primo cambio Bayer Leverkusen: esce Wendell, entra Sinkgraven.

56' - Meunier, servito da Sancho, prende la mira e, dalla fascia destra, calcia a rete. Il destro del numero 24 del Borussia Dortmund termina ampiamente fuori bersaglio.

48' - Conclusione da fuori area da parte di Brandt. Il destro del numero 19 del Borussia Dortmund non inquadra lo specchio della porta avversaria.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

35' - Diaby, servito da Charles Aránguiz, prende la mira e, con il mancino, calcia a rete. Il tentativo del numero 19 del Bayer Leverkusen è parato da un attento Bürki.

28' - Conclusione dalla distanza da parte di Wirtz. Il destro del numero 27 del Bayer Leverkusen è parato da un vigile Bürki.

14' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Diaby, servito a centro area da Leon Bailey, prende la mira e, con il mancino, trafigge Bürki portando in vantaggio i padroni di casa.

9' - Alario, servito da Wirtz, prende la mira e, con il mancino, calcia a rete. La conclusione dalla distanza del numero 13 del Bayer Leverkusen termina di poc a lato alla sinistra.

3' - Tentativo dalla distanza da parte di Reus. La conclusione del numero 11 del Borussia Dortmund è respinto da un attento Hrádecký.

0' - Calcio d'inizio.

HERTHA BERLINO-HOFFENHEIM 0-3

Marcatori: 33' Rudy (Hoffenheim), 68' Kramarić (Hoffenheim), 88' Kramarić (Hoffenheim)

Hertha Berlino (4-3-1-2) : Schwolow; Pekarík (46' Zeefuik), Stark (C), Omar Alderete, Mittelstädt (60' Netz); Darida (60' Lukébakio), Tousart, Guendouzi Olié; Matheus Cunha; Piątek (72' Redan), Jhon Córdoba.

A disp.: Jarstein (GK), Torunarigha, Leckie, Ascacíbar, Ngankam.

All.: Bruno Labbadia.

Hoffenheim (3-3-2-2) : Baumann (C); Adams Nuhu, Vogt (60' Nordtveit), Posch; Gaćinović, Samassékou, John; Rudy, Kramarić (90' Adamyan); Baumgartner (88' Bogarde), Dabbur (60' Bebou).

A disp.: Pentke (GK), Brenet, Geschwill, Bruun Larsen, Beier.

All.: Sebastian Hoeneß.

Arbitro: Harm Osmers.

Assistente 1: Robert Kempter.

Assistente 2: Thomas Gorniak.

Quarto Ufficiale: Robert Schröder.

VAR: Tobias Stieler.

AVAR: Holger Henschel.

Ammoniti: 25' Gaćinović (Hoffenheim), 66' Lukébakio (Hoffenheim).

Espulsi: -

Note: recupero 2'pt, 2'st. Calci d'angolo: 3-2. Al 12' Baumann (Hoffenheim) ha parato un calcio di rigore calciato da Piątek (Hertha Berlino).

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+2 - Fine secondo tempo.

90' - Quarto cambio Hoffenheim: esce Kramarić, entra Adamyan.

89' - GOL HOFFENHEIM!!! Kramarić, direttamente su calcio di punizione, trafigge Schwolow con un bel destro che s'infila sotto il sette alla sinistra.

88' - Terzo cambio Hoffenheim: esce Baumgartner, entra Bogarde.

72' - Quarto cambio Hertha Berlino: esce Piątek, entra Redan.

68' - GOL HOFFENHEIM!!! Kramarić, su suggerimento di Samassékou, trafigge Schwolow con un bel destro che s'infila all'angolino basso alla destra.

66' - Ammonito Lukébakio nell'Hertha Berlino per un fallo ai danni di Posch.

60' - Cambi da ambo le parti. Nell'Hertha Berlino: escono Darida e Mittelstädt, entrano Lukébakio e Netz. Nell'Hoffenheim: escono Vogt e Dabbur, entrano Nordtveit e Bebou.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Primo cambio Hertha Berlino: esce Pekarík, entra Zeefuik.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Fine primo tempo.

42' - Conclusione dalla distanza da parte di Kramarić. Il destro del numero 27 dell'Hoffenheim è respinto da un attento Schwolow.

33' - GOL HOFFENHEIM!!! Rudy, su assist di Baumgartner, prende la mira e, di destro, trafigge Schwolow sotto la traversa con un bel destro portando in vantaggio la formazione ospite.

25' - Ammonito Gaćinović nell'Hoffenheim per un fallo ai danni di Mittelstädt.

12' - PARATO!!! Il destro rasoterra ad incrociare del numero 9 dell'Hertha Berlino è neutralizzata da un reattivissimo Baumann.

11' - Dal dischetto si presenta Piątek...

10' - RIGORE HERTHA BERLINO!!! Adams stende Jhon Córdoba in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi e decreta il calcio di rigore per la formazione di casa.

6' - Baumgartner, servito a centro area da Rudy, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del numero 14 dell'Hoffenheim è parato da un reattivo Schwolow.

0' - Calcio d'inizio.

MAINZ-WOLFSBURG 0-2

Marcatori: 65' Białek (Wolfsburg), 79' Weghorst (Wolfsburg)

Mainz (3-3-2-2) : Zentner; Niakhaté, Bell (74' Szalai), Hack; Öztunali (62' Tauer), Leandro Barreiro, Mwene; Latza, Boëtius (62' Kohr); Onisiwo, Burkardt (82' Quaison).

A disp.: Dahmen (GK), Kilian, Stöger, Papela, Dong-Won Ji.

All.: Bo Svensson.

Wolfsburg (4-2-3-1) : Casteels; Ridle Baku (74' Mbabu), Lacroix, Brooks, Paulo Otávio; Schlager, Arnold (87' Guilavogui); Brekalo (60' Białek), Philipp (74' Gerhardt), Steffen; Weghorst (87' Mehmedi).

A disp.: Pervan (GK), William, João Victor, Ginczek.

All.: Oliver Glasner.

Arbitro: Sören Storks.

Assistente 1: Thorben Siewer.

Assistente 2: Philipp Hüwe.

Quarto Ufficiale: Patrick Alt.

VAR: Dr. Felix Brych.

AVAR: Markus Sinn.

Ammoniti: 53' Phillip (Wolfsburg), 57' Boëtius (Mainz), 90'+2 Guilavogui (Wolfsburg).

Espulsi: -

Note: recupero 1'pt, 4'st. Calci d'angolo: 2-5.

LIVE

SECONDO TEMPO

90'+4 - Fine secondo tempo.

90'+2 - Ammonito Guilavogui nel Wolfsburg per un fallo ai danni di Latza.

87' - Doppio cambio Wolfsburg: escono Arnold e Weghorst, entrano Guilavogui e Mehmedi.

82' - Quarto cambio Mainz: esce Burkardt, entra Quaison.

79' - GOL WOLFSBURG!!! Weghorst, dalla distanza, prende la mira e, di destro, trafigge Zentner sotto la traversa consentendo agli ospiti di raddoppiare.

74' - Cambi da ambo le parti. Nel Mainz: esce Bell, entra Szalai. Nel Wolfsburg: escono Phillip e Ridle Baku, entrano Gerhardt e Mbabu.

65' - GOL WOLFSBURG!!! Białek, servito a centro area da Arnold, prende la mira e, di destro, trafigge Zentner nell'angolino basso alla sinistra portando in vantaggio gli ospiti.

62' - Doppio cambio Mainz: escono Boëtius ed Öztunali, entrano Kohr e Tauer.

60' - Primo cambio Wolfsburg: esce Brekalo, entra Białek.

57' - Ammonito Boëtius nel Mainz per un fallo ai danni di Phillip.

53' - Ammonito Phillip nel Wolfsburg per un fallo ai danni di Burkardt.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

35' - Tentativo dalla destra da parte di Ridle Baku. La conclusione del numero 20 del Wolfsburg termina di poco a lato alla destra.

24' - Conclusione dalla distanza da parte di Niakhaté. Il tentativo del numero 19 del Mainz termina di poco alto alla sinistra.

17' - Steffen, sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Ridle Baku, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del numero 8 del Wolfsburg esce ampiamente a lato alla destra.

6' - Onisiwo, servito da Latza, prende la mira e, di destro, calcia a rete. La conclusione dalla distanza del numero 21 del Mainz esce ampiamente a lato alla sinistra.

0' - Calcio d'inizio.

20:22 - Nell'anticipo delle ore 18:30 del martedì della 17ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 il Borussia Mönchengladbach vince 1-0 in casa contro il Werder Brema grazie alla rete di Elvedi al 66'.

19:55 - Buonasera e benvenuti ai lettori di TUTTOmercatoWEB.com da Alessandro Paoli. Alle ore 20:30 avrà inizio la diretta testuale delle seguenti partite della 17ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021: Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Hertha Berlino-Hoffenheim e Mainz-Wolfsburg.

