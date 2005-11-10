Ufficiale Liverpool, 55 milioni (più 5) per il nuovo Saliba: ecco il 20enne Jacquet dal Rennes

Altro colpo a suon di milioni per i club della ricchissima Premier League inglese: dopo Palestra un altro giovane viene pagato a peso d'oro.

Mentre in Italia ci si chiede se il prezzo pagato dal Chelsea per il nostro Marco Palestra sia quello più giusto per un ragazzo promettente, in Inghilterra continuano a far vedere che a livello economico i club della Premier giocano un altro sport. Ufficiale l'arrivo al Liverpool di un altro talento dal futuro assicurato (in Inghilterra il giornalista Julien Laurens lo ha paragonato a William Saliba), anche lui però per una cifra non banale: Jeremy Jacquet si unisce ai Reds per 55 milioni di euro, più 5 di eventuali bonus.

Jacquet al Liverpool, il comunicato

Ecco il comunicato del Liverpool: "Il Liverpool ha completato l'acquisto del difensore Jeremy Jacquet dallo Stade Rennais con un contratto a lungo termine, soggetto all'autorizzazione internazionale. I Reds hanno concordato un accordo per portare il francese nel club all'inizio di quest'anno e il trasferimento dovrebbe essere ratificato nei prossimi giorni".

Il percorso di Jacquet

Jacquet si trasferisce ad Anfield dopo essere passato nelle giovanili del Rennes e collezionare 33 presenze da senior. Ventuno di questi sono arrivati durante l'ultima stagione 2025-26, che è stata interrotta per il difensore centrale a causa di un infortunio alla spalla subito a febbraio. Jacquet, nazionale francese Under 21, ha inoltre accumulato una precedente esperienza con 24 partite durante un periodo di prestito di circa 12 mesi con il Clermont Foot.

Le parole di Jacquet

Le prime parole di Jacquet da giocatore del Liverpool: "Mi sento davvero bene, le prime impressioni sono buone e sono molto felice di iniziare da qui. Sono molto felice. Quando vedo le strutture, posso vedermi lì. Mi sento bene qui e sono molto entusiasta di iniziare. Per me è un grande sogno, è un grande club. Un club come il Liverpool è un grande sogno per me".