Jacquet operato con successo. I pensieri sono già rivolti al Liverpool e al 2026/27

Buone notizie per il giovane difensore del Rennes, Jérémy Jacquet (20 anni). Il talento francese, fermo a causa di un infortunio alla spalla, è stato operato con successo ieri mattina a Parigi. L’intervento è riuscito perfettamente, segnando un importante passo avanti nella sua riabilitazione dopo lo stop dello scorso 7 febbraio, durante la trasferta contro il Lens.

Nonostante la stagione con il Rennes possa considerarsi ormai compromessa, il giocatore e lo staff medico possono tirare un sospiro di sollievo, consentendogli di affrontare i prossimi mesi con fiducia e di pianificare il futuro con serenità. La fase di recupero sarà cruciale per evitare ricadute e permettere al giovane difensore di tornare competitivo.

Jérémy Jacquet si prepara infatti a una nuova sfida in Premier League: il trasferimento al Liverpool la prossima estate, per una cifra intorno ai 70 milioni di euro, è già stato ufficializzato e in Inghilterra dovrà adattarsi a un campionato molto fisico e competitivo, dove la tenuta atletica e la prevenzione degli infortuni saranno determinanti per imporsi e proseguire la sua carriera. Per il Rennes, invece, resta il compito di gestire l’assenza del giovane difensore fino al termine della stagione, confidando che il recupero possa essere completo e senza complicazioni.