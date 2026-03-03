Rennes, addio Jacquet: stagione finita per il difensore, in estate volerà a Liverpool
Il destino gioca brutti scherzi. Infortunatosi alla spalla sinistra durante la partita contro il Lens dello scorso 7 febbraio, Jeremy Jacquet, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico questa settimana. Per il talento classe 2005, la stagione è ormai conclusa e con essa anche la sua esperienza a Rennes.
L’infortunio era avvenuto cinque giorni dopo l’ufficializzazione del suo trasferimento al Liverpool (70 milioni di euro) e aveva sollevato subito l’ipotesi di un’operazione. Jacquet era rimasto a Rennes in prestito proprio per completare la stagione e accumulare esperienza prima di trasferirsi ai Reds, ma i piani del club inglese e del giovane difensore sono stati completamente stravolti. L’intervento richiederà circa tre mesi di recupero, impedendogli di vestire nuovamente la maglia dei bretoni.
