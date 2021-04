Liverpool, annunciate perdite per 50 milioni nel periodo fino a maggio 2020

Il Liverpool Football Club ha depositato oggi i suoi conti finanziari consolidati per l'anno fino al 31 maggio 2020. Si registra una perdita complessiva di 46 milioni di sterline (53 milioni di euro circa) al lordo d'imposta. I ricavi dei media sono diminuiti di 68 milioni, le entrate da botteghino diminuite di 15 milioni di sterline, i ricavi commerciali sono aumentati di 33 milioni di sterline. L'ammimistratore delegato Andy Hughes ha dichiarato: “Questo periodo di rendicontazione finanziaria era fino a maggio 2020, quindi si avvicina un anno fa. Tuttavia, inizia a dimostrare l'impatto finanziario iniziale della pandemia e le riduzioni significative dei principali flussi di entrate. Eravamo in una solida posizione finanziaria prima della pandemia e da questo periodo in esame abbiamo continuato a gestire i nostri costi in modo efficace e ad affrontare un periodo così senza precedenti".