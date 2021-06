Liverpool, concluso l'acquisto del wonderkid ghanese Fatawu

vedi letture

E' stata una lunga lotta. Ma alla fine è il Liverpool ad avere la meglio per Issahaku Abdul Fatawu (17), trequartista ghanese che nell'ultimo biennio si è messo in mostra con lo Steadfast FC. Esordiente a soli 15 anni in prima squadra, Fatawu ha svolto la trafila nelle varie selezioni giovanili del suo paese, arrivando a disputare la Coppa d'Africa under 20 venendo eletto miglior giocatore del torneo. Vanta già due panchine con la nazionale maggiore.

Su di lui era forte l'interesse del Bayer Leverkusen. Il proprietario dello Steadfast FC, l'uomo politico Haruna Iddrisu, ha rivelato di aver venduto il ragazzo al Liverpool per oltre un milione di euro, come riporta il sito Football Ghana.

Fatuwu ha firmato un contratto quinquennale, ma andrà inizialmente in prestito allo Sporting Lisbona, perché al momento non gli sarebbe possibile ottenere il permesso di lavoro in Inghilterra.