Ufficiale Liverpool, contratto a lungo termine per Koumas. Poi prestito di un anno allo Stoke

vedi letture

Il Liverpool manda un giovane a farsi le ossa, ma prima lo lega a sé con un contratto a lunga scadenza dimostrando di credere nelle sue qualità. Il ragazzo è Lewis Koumas, come si evince dal comunicato sul sito ufficiale del Reds: "L'attaccante del Liverpool Lewis Koumas ha firmato un nuovo contratto a lungo termine e ha completato il prestito di una stagione allo Stoke City.

Dopo aver esordito in prima squadra con i Reds la scorsa stagione, il diciottenne ha firmato un nuovo accordo ad Anfield e trascorrerà l'intera stagione 2024-25 con la squadra di Championship.

Koumas, arrivato al Liverpool dal Tranmere Rovers come giocatore U11, ha disputato un'impressionante stagione 2023-24, giocando in panchina quando i Reds hanno vinto la Carabao Cup a Wembley a febbraio, prima di festeggiare il suo esordio da professionista, tre giorni dopo, con un gol nella vittoria per 3-0 sul Southampton nel quinto turno dell'Emirates FA Cup ad Anfield.

Ha fatto parte della squadra dell'allenatore Arne Slot durante la pre-stagione, prendendo parte all'amichevole a porte chiuse contro il Preston North End a luglio e al tour negli Stati Uniti, dove ha preso parte alla vittoria contro il Real Betis a Pittsburgh. Lo Stoke inizia oggi il suo campionato con una partita casalinga contro il Coventry City".