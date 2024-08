Ufficiale Liverpool, un talento va a giocare in Championship: Koumas in prestito allo Stoke City

"Lo Stoke City ha completato l'ingaggio dell'attaccante della nazionale gallese Lewis Koumas in prestito per una stagione dal Liverpool. Il diciottenne - come si legge dal comunicato ufficiale dei Potters - ha esordito in prima squadra con i Reds all'inizio di quest'anno in FA Cup, segnando il suo primo gol per il club contro il Southampton ad Anfield.

Il versatile attaccante ha collezionato le sue prime due presenze nella nazionale gallese durante le partite internazionali estive dei Dragons contro Gibilterra e Slovacchia. Koumas ha segnato 15 gol tra Under 21 e Under 18 per i Reds nel 2023/24, fornendo anche sei assist nelle sue 24 presenze. Si prevede che debutterà con i Potters contro il Carlisle United martedì sera".