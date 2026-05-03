Slot punge dopo il ko con lo United: "Se il VAR interviene con il Liverpool sai già l'esito"

L'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato ai microfoni di Sky Sports dopo il ko per 3-2 dei suoi contro il Manchester United. Arrivato anche a causa di un gol contestato a Benjamin Sesko (per il momentaneo 2-0), con un sospetto tocco di mano dell'attaccante: "Se si tratta di un tocco, non conta quanto sia l'entità. Ma se si è trattato di un tocco, il gol non doveva essere convalidato. Voglio però concentrarmi su come abbiamo subito il secondo gol, è lì che possiamo migliorare. Ma quando subisci un gol e il VAR rivede l'azione, sappiamo tutti in questa stagione quale sarà l'esito per il Liverpool".

Una vera e propria stilettata dunque in riferimento ad un trattamento poco gradito dall'allenatore da parte del mondo arbitrale in questa stagione. "Non credo che nessuno si aspettasse che perdessimo la partita sul 2-2, anche se, a guardare tutta la nostra stagione, forse sì", ha aggiunto.

"Quando una squadra si ritrova sul 2-2, ci si aspetta che segni. Ma come abbiamo dimostrato tante volte in questa stagione, quando giochiamo bene e pensiamo di poter vincere, in un attimo ci disconnettiamo", la spiegazione del tecnico. Che infine ha aggiunto: "Sono due gol in cui non siamo riusciti a vincere il duello aereo sul secondo palo, ed è da lì che è scaturito".