Liverpool, entro maggio il riscatto di Kabak: lo Schalke attende una chiamata

Il Liverpool ha tempo fino a maggio per decidere il futuro di Ozan Kabak, ex obiettivo del Milan passato in prestito con diritto di riscatto ai Reds nello scorso gennaio. Il giocatore dovrebbe essere riscattato dal club inglese visto che Klopp si è sempre detto soddisfatto del suo rendimento ma lo Schalke 04 ancora non ha ricevuto comunicazioni in tal senso. In caso di mancato riscatto, il club di Gelsenkirchen avrebbe due opzioni: trovare un altro acquirente o tenere il giocatore anche in Zweite Bundesliga visto che il suo contratto resterà valido anche in caso di retrocessione. A riportarlo è FussballTrasnfers.com.