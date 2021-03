Liverpool-Fulham 0-1, le pagelle: Lookman incontenibile, R. Williams e Jota mai in partita

Liverpool-Fulham 0-1

Marcatori: 45' Lemina.

LIVERPOOL

Alisson 6,5 – Nel primo tempo salva i suoi in più di un’occasione. Non ha colpe sulla rete subita.

N. Williams 6 – Soffre terribilmente Lookman, che lo costringe a restare molto basso per tutto il primo tempo. Nella seconda parte di gara prende coraggio e spinge sulla corsia destra. (dal 77’ Alexander-Arnold 6 – Prova a scuotere i suoi anche se entra quando la situazione sembra già compromessa.).

R. Williams 5 – Paga l’inesperienza e non riesce a contenere la fisicità di Maja e Cavaleiro. Forse non ancora adatto per certe partite.

Phillips 5,5 – Non aiuta il compagno di reparto in difficoltà e partecipa alla confusione generale della linea difensiva.

Robertson 6 – Gioca tutte le partite e oggi sembrava molto stanco, ma è uno dei pochi che attacca costantemente la profondità.

Milner 5,5 – Sulle gambe e spesso troppo impreciso. In partite delicate come questa non basta la quantità. (dal 77’ Fabinho s.v.).

Wijnaldum 6,5 – Ricopre un ruolo non suo ma è ormai un professore del centrocampo. Non sbaglia quasi nulla, ma in quella posizione non può spingersi molto in avanti. (dal 62’ Mané 6,5 – Entra bene nella ripresa e svaria molto per tutto il fronte d’attacco. Colpisce un incrocio dei pali che per poco non regala il pareggio ai suoi compagni.).

Keita 6 – Si spinge spesso in avanti ma viene ingabbiato dal centrocampo ospite. Prova a venirne fuori con il suo dinamismo, senza troppo successo.

Shaqiri 5,5 – Poco presente tra le line. Ispira una sola volta Salah, per il resto del match calcia sempre in modo impreciso verso la porta.

Salah 5,5 – Oggi doveva trascinare il Liverpool, ma ciò non è avvenuto. Spreca un gol davanti alla porta che l’anno scorso avrebbe fatto anche bendato.

Jota 5,5 – Fuori condizione e mai veramente presente in campo. Lascia solo Salah per tutta la prima frazione. Nel secondo tempo sfiora la rete con un incredibile tiro al volo, ma non basta.

FULHAM

Areola 7 – Non sbaglia un’uscita. Sempre pronto quando chiamato in causa. Ad inizio secondo tempo realizza un vero e proprio miracolo su una conclusione strepitosa di Jota.

Tete 6 – Partito molto forte ad inizio gara, col passare dei minuti preferisce tenere d’occhio le scorribande di Robertson.

Andersen 7 – Prestazione da top player la sua. Disputa un match da regista arretrato, ispirando i compagni con traccianti potenti e precisi. Nei minuti di recupero evita con una scivolata miracolosa il pareggio reds.

Adarabioyo 6,5 – Non perde mai di vista Jota e disputa una gara attenta e ordinata.

Aina 6,5 – Fa su e giù sulla fascia sinistra, facendo valere sempre la sua fisicità. Controlla Salah, al quale concede poco spazio.

Reid 6,5 – Limita Keita, spesso poco libero di svariare tra le linee. Innesca le punte con passaggi rapidi e di qualità.

Lemina 6,5 – Realizza il gol che decide la gara con uno splendido destro ad incrociare. Prestazione muscolare la sua, come sempre molto intensa.

Reed 6 – Dà equilibrio alla manovra whites. Sa sempre come comportarsi in base alle dinamiche di gioco, senza aver l’esigenza di strafare.

Lookman 7,5 – Incontenibile. Scherza per tutto il primo tempo con N. Williams. Sembra non sentire mai la fatica. Un vero e proprio motorino e l’uomo in più del Fulham. (dal 83’ Robinson s.v.).

Cavaleiro 6,5 – Molto lavoro sporco per lui. Arpiona spesso palloni difficili, anche se spalle alla porta. (dal 85’ Mitrovic s.v.).

Maja 6 – Molto propositivo, sempre presente in area di rigore avversaria ma spreca davvero tanto. (dal 67’ Loftus-Cheek 6 – Sembra un gigante. Fa valere la sua fisicità e vince quasi tutti i duelli aerei, aiutando la squadra a non abbassarsi troppo.).