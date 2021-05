Liverpool, Klopp: "Bella vittoria, non era facile contro questo Burnley"

Le parole di Klopp dopo Burnley-Liverpool 0-3.

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato così il successo della sua squadra per 0-3 sul campo del Burnley.

Una vittoria molto importante, sia per la classifica che in ottica differenza reti.

“Dovevamo vincere abbiamo fatto veramente una grande partita. Non è stato facile mantenere la porta inviolata, perché il Burnley ha ottima qualità fisiche ed è praticamente impossibile non concedere loro qualche palla gol. Abbiamo avuto tante occasioni, sbloccando la gara però solo nel finale del primo tempo grazie ad un gran gol di Firmino. Sono contento anche per Oxlade-Chamberlain, che meritava una gioia e ha segnato una bella rete anche lui”.

Questa partita è stata un test importante in vista dell’ultima e decisiva giornata.

“Certamente, come ho detto non era facile battere questo Burnley. In più veniamo da tante gare giocate nell’ultimo periodo e loro potevano contare sul sostegno dei tifosi. Siamo stati bravi a vincere, giocando davvero un bel calcio. Le azioni sono state tante e ben manovrate, devo davvero fare i complimenti ai ragazzi”.