Liverpool, Klopp dopo il successo sul WBA: "Siamo vivi. Che gol di Alisson!"

vedi letture

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, dopo la vittoria ottenuta allo scadere contro il West Bromwich Albion grazie ad un gol di Alisson, ha dichiarato: “Questa partita è la sintesi della nostra stagione in poche parole. Un sacco di cose buone, poi siamo stati puniti per il primo errore. Ma nessuno dei nostri ha esagerato nelle giocate. Siamo andati alla conclusione con Thiago Alcantara e Wijnaldum. Abbiamo continuato a giocare a calcio ed è davvero difficile contro queste squadre per come si difendono, come sono organizzate, e alla fine ci voleva Alisson per portare a casa questa partita!”. E proprio sul gol del portiere brasiliano: “E' un colpo di testa incredibile, non ho mai visto niente del genere, grande gesto tecnico. Non credevo ai miei occhi". Sulla corsa Champions: "Noi ci siamo, è tutto quello che possiamo fare e mercoledì sarà ancora battaglia”.