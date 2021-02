Liverpool, Klopp: "Sconfitta difficile da accettare, abbiamo reso le cose facili al Brighton"

C'è molto disappunto nelle parole di Jürgen Klopp al termine della gara contro il Brighton, che ha segnato la seconda sconfitta consecutiva in casa per il Liverpool. Nelle sue dichiarazioni a BBC Radio 5 Live il tecnico dei Reds ha analizzato la prestazione della squadra:

"Sono deluso, non c'è davvero niente per cui sorridere. E' una sconfitta difficile da accettare. E' stata una settimana dura, con due gare in trasferta, molto intense, e stasera abbiamo davvero dato l'impressione di non essere abbastanza freschi fisicamente e mentalmente.

Ci sono stati molti momenti in cui abbiamo perso palla troppo facilmente, in alcuni momenti i ragazzi sembravano stanchi a livello mentale. So che sono capaci di fare passaggi corretti ma stasera non è successo. Abbiamo reso le cose facili al Brighton ma loro hanno comunque fatto una partita molto buona.

Il Brighton ha meritato di vincere, senza alcun dubbio. Per me ora è molto importante cercare le motivazioni per cui abbiamo perso questa partita e capire cosa è successo stasera. Non sembravamo convinti".