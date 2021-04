Liverpool, Klopp: "Superlega? La proprietà mi spiegherà il motivo dell'adesione"

Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata per 1-1 in casa del Leeds. Tra i tanti temi trattati, ovviamente c'è stato anche spazio per la novità rappresentata dalla Superlega: "La proprietà del Liverpool è composta da brave persone, ora proveranno a spiegarmi il motivo per cui hanno deciso di aderire a questo progetto. Non sono mai stato chiamato in causa per parlare di tutto questo, sono qui da tanti anni ed ho un ottimo rapporto con la società: il mio compito è fare l'allenatore, non mi tirerò mai indietro nemmeno di fronte ai problemi. Posso capire la rabbia dei tifosi per quello che sta succedendo, io mi sento responsabile per la squadra: nessuno sa cosa succederà in futuro, staremo a vedere".

Sulla partita contro il Leeds: "Prima della partita siamo stati attaccati dai tifosi della squadra avversaria, ma non abbiamo colpe per ciò che è successo. Abbiamo ottenuto un pareggio meritato per quello che si è visto in campo, nel primo tempo avremmo potuto segnare in più di una occasione ma purtroppo abbiamo sfruttato solo l'opportunità di Mané. Nella ripresa non abbiamo giocato, è un peccato non essere riusciti a chiudere i conti: complimenti ad Alisson per le parate che ci hanno tenuto in vita, ma avremmo dovuto fare qualcosa in più".