Liverpool, Konate: "Momento emozionante, giocherò per uno dei migliori club al mondo"

vedi letture

Prime parole da giocatore del Liverpool per Ibrahima Konate, affidate al sito ufficiale del club: "È un momento davvero emozionante per me e la mia famiglia e non vedo l'ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e iniziare questo nuovo capitolo. In questo momento, la mia attenzione è sugli Europei U21 con la Francia, ma dopo questa competizione so che mi unirò a una delle migliori squadre del mondo e questo mi dà una grande sensazione. Ho lavorato molto duramente per molti anni per arrivare a questo punto, ma vorrei dire un grande grazie a tutti all'RB Lipsia e a tutte le persone con cui ho lavorato: gli allenatori, i miei compagni di squadra, lo staff e soprattutto i tifosi".