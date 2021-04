Liverpool, l'amarezza di Klopp: "Da quello che vedo non ci meritiamo la Champions League"

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha così commentato il pari last-minute di Anfield.

Sulla partita:

"Se te lo meriti, te lo meriti. Ed io credo che non ci meritiamo di di giocare in Champions League l'anno prossimo. Abbiamo altre cinque partite, vedremo cosa siamo in grado di fare. La sentiamo come una sconfitta, questa di oggi, non puoi pensare di creare così tante chance e non chiudere la gara. Abbiamo fatto un gran gol, ma non l'abbiamo chiusa. Non abbiamo fatto abbastanza bene - aggiunge il manager ex BVB -, con un paio di passaggi eravamo in mezzo alle loro maglie".

Sulla prossima sfida al Manchester United:

"Abbiamo un paio di giorni, sarà una sfida tosta. O impariamo da questi errori o non adremo in Champions. Questo è quanto".