Liverpool, l'esordio felice di Kabak: "Vittoria che significa molto. Salah e Manè due star"

Arrivato a gennaio dallo Schalke 04 il difensore Ozan Kabak nella serata di ieri ha esordito in Champions League con la maglia del Liverpool. “Questa vittoria significa molto per me, era la prima volta che giocavo in Europa con questa maglia, il 2-0 è un ottimo risultato, ma spero che vinceremo anche al ritorno. - continua il centrale – Abbiamo giocato bene e meritato la vittoria, abbiamo vinto i duelli più importanti in mezzo al campo che sono stati una delle chiavi per il successo finale. E poi abbiamo due attaccanti fortissimi come Salah e Manè, due vere star”.