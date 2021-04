Liverpool, la Fenway Sports Group va a caccia di nuovi club su cui investire. Anche in Europa

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza la Fenway Sports Group (FSG), gruppo proprietario fra gli altri del Liverpool, ha intenzione di espandersi in ambito sportivo cercando nuovi club sportivi su cui investire. Grazie all’ingresso di RedBird e a un investimento da parte della stella della NBA LeBron James infatti la FSG ha ampliato il proprio capitale di 750 milioni di dollari che saranno utilizzati per acquistare nuove società sia nel calcio europeo sia in NBA o NHL .

“Fenway Sports Group esiste ormai da 20 anni, e credo che abbiamo maturato molte competenze ed esperienza nella costruzione e nel lancio di nuove imprese e nello sport, nell’intrattenimento e nei media - ha dichiarato Werner al Financial Times - Vediamo Gerry come un partner chiave mentre cerchiamo di identificare e acquisire più attività”.