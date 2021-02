Liverpool prepara l'era post-Klopp: sirene dalla Germania, per sostituirlo il preferito è Gerrard

In casa Liverpool si teme un addio di Jurgen Klopp nei prossimi anni. Secondo il Daily Mirror se al manager tedesco dovesse arrivare la proposta di allenare la nazionale tedesca difficilmente vi rinuncerebbe. Joachim Low ha un contratto fino al 2022, ma una figuraccia agli Europei potrebbe accelerare il suo addio. Per questo - si legge - i Reds si starebbero cautelando pensando già al futuro. La dirigenza starebbe già lavorando al sostituto e il preferito sarebbe Steven Gerrard, ex capitano e leggenda nonché ex tecnico delle giovanili del Liverpool, attualmente allenatore dei Rangers.