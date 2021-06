Liverpool, tutti pazzi per Grujic: sarà asta mondiale per il serbo reduce dal prestito al Porto

Tutti pazzi per Marko Grujic. Come riporta il Liverpool Echo, le big di Primeira Liga e Bundesliga sarebbero pronte a sfidarsi a colpi di milioni di euro per il centrocampista serbo. Ne è ben consapevole il Liverpool, che dalla cessione del classe '96 - reduce dal fruttuoso prestito al Porto della passata stagione (41 presenze e 3 gol) - conta di incassare una cifra importante da reinvestire immediatamente sul mercato in entrata.