Liverpool, Van Dijk annuncia: "Sto meglio ma non andrò agli Europei con l'Olanda"

Virgil Van Dijk torna a parlare. Il difensore del Liverpool ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società delle sue condizioni dando un annuncio che non farà felici i sostenitori dell'Olanda in vista dei prossimi Europei: "Sette mesi fa mi sono infortunato ed è stata una strada molto, molto lunga. Ho dovuto recuperare passo dopo passo, come ho fatto. Le cose stanno andando bene, non ho avuto una vera battuta d'arresto o altro, sono migliorato. In quest'ultima fase, sono arrivato a prendere una decisione: prendere parte agli Europei, sì o no? Con tutto quello che sta succedendo, sento che questa sia la decisione giusta e ho deciso di non andare agli Europei e di entrare nella mia ultima fase di riabilitazione durante la pausa. Quindi, l'attenzione sarà completamente concentrata sul pre-campionato con il Liverpool e questo è un obiettivo realistico, quindi non vedo l'ora. Ovviamente sono molto dispiaciuto di perdere gli Europei e non poter guidare il mio paese in campo, ma le cose sono andate come sono andate e devo accettarlo. Dobbiamo accettarlo tutti. Penso che la decisione di non andare sia quella giusta. E' dura, ma ne sono tranquillo".