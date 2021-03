Lo scontro salvezza tra Brighton e Newcastle va ai Seagulls: in gol anche Welbeck

Scatto salvezza del Brighton, che si aggiudica lo scontro diretto con il Newcastle e sale a quota trentadue punti in Premier League. Vittoria piuttosto agevole per i Seagulls, che hanno risolto la pratica grazie alle reti di Trossard, Welbeck e Maupay. I Magpies incappano così in un k.o. che lascia apertissima la lotta per non retrocedere: i ragazzi di Steve Bruce conservano un vantaggio di due punti sul Fulham terzultimo, che ha peraltro una partita in più all'attivo.