Ufficiale Lo Sheffield United non parla più arabo: c'è il cambio di proprietà, la nota del club

Lo Sheffield United Football Club non ha più una proprietà araba. COH Sports, un gruppo di imprenditori di successo, partner commerciali e amici, costituito per investire in opportunità sportive, ha confermato l'acquisizione dei Blades. Di seguito il comunicato ufficiale: "COH Sports si impegna a migliorare l'attuale organizzazione con la massima qualità nelle aree di necessità, per far progredire ulteriormente il club sia dentro che fuori dal campo.

"Oltre all'acquisto della squadra di calcio, l'accordo include anche lo Sheffield United Women, SUFC Hotel Ltd e tutte le proprietà immobiliari. COH Sports ha formalmente acquisito il 100% del capitale sociale di Blades Leisure Ltd, la società madre dello Sheffield United Football Club, da United World Holdings Ltd".