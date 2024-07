Ufficiale Lo Spartak Mosca annuncia Barco con le sue migliori giocate... alla playstation

Nuova avventura per il trequartista Esequiel Barco. Il classe 1999 saluta il River Plate per circa 14 milioni di euro e si trasferisce a titolo definitivo allo Spartak Mosca. Già nel giro della Nazionale maggiore argentina, Barco vanta un'esperienza anche in MLS tra le fila dell'Atlanta.

Di seguito l'annuncio ufficiale dello Spartak, che si gode il nuovo calciatore "sbloccato" con un video in stile playstation.