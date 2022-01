ufficiale River, colpo Esequiel Barco per l'attacco. Arriva dall'Atlanta United in prestito

L'esterno offensivo Esequiel Barco è un nuovo giocatore del River Plate e torna in Argentina quattro anni dopo il suo trasferimento in MLS per 20 milioni di euro.

Il classe '99 cresciuto nell'Independiente arriva dall'Atlanta United in prestito con diritto di riscatto con un bottino di 17 gol e 12 assist negli States, come spiega il comunicato dei Millonarios.