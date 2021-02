Lo Sporting è già in fuga: 2-0 al Paços Ferreira e +10 sul Porto, a segno Joao Mario

In Portogallo c'è una squadra in fuga. Lo Sporting CP conquista la quinta vittoria consecutiva battendo per 2-0 il Paços Ferreira: al 20' Joao Mario porta in vantaggio la squadra di Amorim su calcio di rigore, poi a inizio ripresa Palhinha raddoppia e chiude i conti. Ora sono dieci i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Porto di Conceiçao.