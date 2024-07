Ufficiale Lo United cede Kambwala, ma si tiene la recompra: ufficiale il passaggio al Villareal

"Willy Kambwala ha lottato per il suo sogno e lo ha vissuto. Il difensore si unisce al Villarreal con nient'altro che i nostri migliori auguri per il futuro". Questo l'augurio del Manchester United per il franco-congolese che giocherà ufficialmente per il Submarino Amarillo fino al 30 giugno 2029. Prodotto delle giovanili dei Red Devils, dove è arrivato dal Sochaux, Kambwala ha collezionato in totale 10 presenze in questa stagione, 8 delle quali in Premier League. Tuttavia il Manchester United si è riservato una clausola di riacquisto per il giocatore.

La squadra di Marcelino rinforza così la propria retroguardia con "muscoli, talento e tanta proiezione", racconta invece il club spagnolo a corredo del comunicato del trasferimento del 19enne. "Il Villarreal CF e il Manchester United hanno raggiunto un accordo di trasferimento per Willy Kambwala, che vestirà la maglia giallonera per le prossime 5 stagioni, fino al giugno 2029. Willy Kambwala sarà presentato ufficialmente come nuovo giocatore del Groguet nei prossimi giorni", informa il Submarino tramite nota ufficiale sul sito. Riguardo ai dettagli sulla cerimonia di presentazione, sarà lo stesso club spagnolo a fornirli, anche se la prima occasione ufficiale sarò riservata esclusivamente ai media.