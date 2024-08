Ufficiale Lopetegui, ecco Guido Rodriguez al West Ham dopo Fullkrug: "La Premier un sogno"

Ora è ufficiale: anche Guido Rodriguez è un nuovo giocatore del West Ham, che accoglie un nuovo colpo dopo quello centrato con Fullkgrug nei giorni scorsi. "Il West Ham United è lieto di confermare la firma del nazionale argentino, vincitore della Coppa del Mondo FIFA e due volte della Coppa America Guido Rodríguez" - scrive il club in una nota sul sito.

Il centrocampista arriva dopo aver terminato il proprio contratto con il Real Betis, e viene descritto dagli Hammers come "Un forte incontrista con un eccezionale senso della posizione e una capacità di passaggio precisa".

Ecco le parole del giocatore dopo la firma: "Sono molto felice di essere qui. Penso che sia il sogno di ogni calciatore giocare in Premier League, ed ero molto emozionato quando ho sentito che il West Ham era interessato a me. È un club storico, che ha un progetto davvero interessante. Penso che sia il club giusto per me, al momento giusto, e spero che insieme possiamo continuare a crescere. Ho parlato con Edson Álvarez prima di firmare, e non vediamo l'ora di lavorare di nuovo insieme. Aiuterò la squadra in qualsiasi modo possibile. Porterò esperienza alla squadra e, anche se sono consapevole che la Premier League è molto fisica, sono pronto a impegnarmi per essere all'altezza del compito".