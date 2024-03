Ufficiale Los Angeles FC, Bouanga rimanda il ritorno in Europa. Ha firmato il rinnovo

vedi letture

Denis Bouanga non ha avuto bisogno di tempo per adattarsi al campionato americano. L'attaccante dei Los Angeles FC ha trascinato la squadra a suon di reti, conquistando il titolo nel 2022 e una finale della Concacaf Champions League nel 2023.

L'ex giocatore del Saint-Etienne ha segnato 25 gol in 36 partite nella passata stagione, di cui 20 in campionato. Numeri importanti, che hanno attirato l'attenzione di molti club europei. L'obiettivo di Bouanga è quello di tornare nel Vecchio Continente ma non nell'immediato: il nazionale gabonese ha infatti rinnovato il suo contratto fino al 31 dicembre 2027, prolungando di due anni l'attuale accordo.

"Il mio obiettivo è chiaro e dichiarato, voglio tornare a giocare in Francia o in un club europeo, soprattutto per essere più vicino alla mia famiglia", aveva confidato a Ouest France. In questa stagione è sempre sceso in campo da titolare nelle tre partite di MLS finora disputate dalla sua squadra.