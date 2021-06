Luuk de Jong verso l'addio, il Siviglia valuta il sostituto: il primo nome è Sadiq

Il Siviglia si prepara a rivoluzionare il reparto offensivo, che rimarrà molto probabilmente orfano di Luuk de Jong. L'attaccante olandese medita un ritorno in patria, dove il PSV è pronto ad accoglierlo, e il suo posto potrebbe essere preso da Umar Sadiq. L'attaccante dell'Almeria, cresciuto in Italia tra Spezia, Roma, Bologna e Torino, ha disputato una grandissima stagione nella seconda serie spagnola e piace molto sia al ds Monchi che a mister Lopetegui. Ha una clausola di 60 milioni e l'Almeria è bottega cara: un anno fa andò via Darwin Nunez per 24 milioni, ce ne vorranno almeno altrettanti per strappare Sadiq.