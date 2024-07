Ufficiale Maikel Mesa torna a casa, in prestito al Tenerife: "Non vedo l'ora. Dove tutto è cominciato"

Maikel Mesa torna sull'isola. Chiuso l'accordo tra il Real Saragozza e il Tenerife per il trasferimento a titolo temporaneo. Un ritorno alle origini per il playmaker spagnolo, ex giocatore dell'accademia biancoblu, per altro di rientro nella sua città natale dopo una stagione con la squadra aragonese.

"Non vedo l'ora di tornare nel luogo in cui tutto è cominciato, nella mia prima casa", dice Mesa, riferendosi alla dozzina di anni trascorsi da quando ha lasciato l'isola per l'Osasuna Promesas. "Sono qui per scrivere un nuovo capitolo di questa storia e difendere questi colori fino alla morte, forza Tete", ha detto visibilmente emozionato nel video di presentazione.

Maikel Mesa vestirà la maglia biancoblù fino al 2027, dopo settimane di intense trattative con il Saragozza, che ha finalmente accettato di trasferire il giocatore del Tenerife per una somma di circa 500.000 euro tra il contributo del Tenerife e quello che il centrocampista non percepirà più.