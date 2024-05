Ufficiale Maiorca, addio a Jaume Costa: il terzino si libera a parametro zero dopo tre anni

Jaume Costa lascia il Maiorca. Il difensore spagnolo, dopo tre anni, lascia i Bermellones, all'età di 36 anni. A ufficializzarlo è il club iberico tramite un comunicato ufficiale: "Il RCD Maiorca ha informato Jaume Costa (Valencia, 18-03-88) che non resterà nel club per la stagione 2024-25. In questo modo, il 36enne terzino sinistro valenciano mette fine a una esperienza triennale nel club maiorchino dopo l'arrivo sull'isola nell'estate del 2021.

Jaume Costa ha giocato un totale di 95 partite ufficiali con la maglia del Maiorca, 87 nella Liga e 8 nella Copa del Rey, durante le tre stagioni in cui ha fatto parte della squadra che ha ottenuto la permanenza ne LaLiga per tre anni di fila e ha raggiunto la finale di Copa del Rey nell'ultima stagione. La società ringrazia il giocatore per la professionalità e l'impegno dimostrato durante tutto questo tempo e gli augura buona fortuna per il futuro".