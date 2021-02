Man.City, Bernardo Silva: "Lavoro tanto sui colpi di testa. Contento per il risultato"

Autentico mattatore della serata, con un gol e l'assist a Gabriel Jesus, il centrocampista del Man.City Bernardo Silva ha così commentato la netta vittoria sui tedeschi del Borussia M'gladbach nell'andata dei quarti di finale di UCL: "Sappiamo quanto può essere dura questa competizione: sbagli e sei fuori. Abbiamo cercato di giocare semplice e di non commettere errori. È una buona vittoria per noi, ma non è finita. Sono contento di aver aiutato la squadra, il colpo di testa non è propriamente il mio forte. Ci lavoro molto in settimana ed ho una sfida aperta con Ruben (Dias n.d.r.) per vedere chi segna di più. Ho un ottimo feeling con Cancelo, è un giocatore fantastico, conosco molto bene il suo modo di giocare e stasera mi ha fornito un assist stupendo".