Man United, Solskjaer: "Notte magica, grande prova di tutti"

Le parole di Solskjaer dopo Manchester United-Southampton 9-0.

Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Soslkjaer ha commentato ai canali ufficiali del club il clamoroso 9-0 con cui la sua squadra ha annichilito il Southampton: “Certamente abbiamo avuto un compito più facile con loro che hanno ricevuto un'espulsione così presto, ma comunque non è mai facile abbattere le squadre quando si difendono con tutti gli effettivi. Abbiamo mosso la palla molto bene, giocando in velocità e con molti giocatori che accompagnavano l’azione. È stata una di quelle esibizioni che ogni tanto fai e ti diverti. Sono sicuro che a tutti è piaciuto essere là fuori con la maglia del Man United. I ragazzi stavano aspettando l'occasione per mostrare la loro magia e stasera era la notte in cui potevano divertirsi. Il migliore? Penso alla prova di tutti. Quando il Southampton ha fatto gol, nonostante fosse un fuorigioco, ci ha comunque svegliato e abbiamo concluso la partita molto forte".