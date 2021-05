Man United Supporters Trust a Glazer: "Per 16 anni non hai ascoltato i tifosi. Limite raggiunto"

Lettera aperta del Manchester United Supporters Trust ad indirizzo di Joel Glazer e a seguito dei fatti di ieri: "Per prima cosa, diciamo molto chiaramente che nessuno vuole che quello che è successo ieri all'Old Trafford sia un evento regolare. Siamo tifosi di calcio e vogliamo sostenere la nostra squadra. Non vogliamo passare i nostri giorni liberi dal lavoro a protestare fuori dal nostro campo di calcio. Ma quello che è successo è stato il culmine di sedici anni in cui la proprietà del club da parte della tua famiglia ci ha portato all'indebitamento e al declino, e ci siamo sentiti sempre più emarginati e ignorati. Dopo sedici anni nessun membro della famiglia Glazer ha mai avuto una conversazione con noi, il Supporters Trust del club. Ieri, quella frustrazione ha raggiunto il punto di ebollizione. Per la stragrande maggioranza delle migliaia di partecipanti alla protesta hanno fatto sentire la loro voce pacificamente e rispettosamente. Sosteniamo il diritto dei fan di protestare legalmente e, sebbene non siamo stati personalmente testimoni di tali atti, non perdoniamo alcun atto di violenza.

Nessuno di noi vuole che questo continui. Abbiamo tutti cose migliori da fare. Quindi dobbiamo trovare una via da seguire e abbiamo un piano in quattro punti per farlo:

1. Coinvolgere e promuovere volontariamente e apertamente la revisione del calcio guidata dai tifosi avviata dal governo e utilizzarla come un'opportunità per riequilibrare l'attuale struttura proprietaria a favore dei tifosi

2. Nominare immediatamente amministratori indipendenti nel consiglio il cui unico scopo è proteggere gli interessi del club come squadra di calcio, non i suoi azionisti

3. Collaborare con il Manchester United Supporters Trust e i suoi sostenitori in modo più ampio per mettere in atto uno schema di azioni accessibile a tutti e che abbia gli stessi diritti di voto di quelli detenuti dalla famiglia Glazer. Se l'appetito dovesse esserci tra i fan, dovresti dare il benvenuto e non offrire alcuna opposizione al fatto che la partecipazione azionaria della famiglia Glazer venga ridotta a una minoranza o addirittura acquisita del tutto.

4. Impegnarsi a consultare pienamente i titolari di abbonamenti su qualsiasi cambiamento significativo per il futuro del nostro club, comprese le competizioni in cui giochiamo

Chiediamo una risposta a questo piano in 4 punti, in pubblico e per iscritto, entro venerdì.

Questo è l'unico modo per risolvere questo problema".