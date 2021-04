Manchester City, dopo de Bruyne altri 2 rinnovi: Sterling e Foden gioielli da preservare

Dopo aver raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con Kevin de Bruyne, il Manchester City punta al prolungamento degli accordi anche di altri due giocatori importantissimi per Pep Guardiola. Prima del termine della stagione, infatti, potrebbero arrivare i rinnovi anche di Phil Foden e Raheem Sterling prima della fine della stagione. Per il giovane astro nascente del calcio inglese sembrerebbe una formalità, mentre è più complicata la trattativa per l'esterno offensivo: Sterling infatti si è separato di recente dall'agente Aidy Ward. Lo riporta Eurosport UK.