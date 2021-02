Manchester City, Fernandinho: "Mi hanno offerto il rinnovo, ma deciderò a fine stagione"

Nonostante il contratto in scadenza a fine stagione il centrocampista Fernandinho non è preoccupato per il proprio futuro e ai microfoni di TNT Sports ha spiegato che solo in estate deciderà cosa fare: “Sono concentrato sul Manchester City e so che i miei compagni hanno bisogno di me. Futuro? Prenderò una decisione alla fine della stagione anche se ho già ricevuto un’offerta per continuare, e non per entrare nello staff di Pep. Mi sento lusingato perché vuol dire che in questi otto anni ho guadagnato il rispetto del club, ma prenderò una decisione solo quando finirà questa stagione".