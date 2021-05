Manchester City, si allunga la lista delle pretendenti per Aguero: anche l'Everton pensa al Kun

vedi letture

Si aggiunge una nuova pretendente alla corsa per Sergio Aguero, attaccante del Manchester City che lascerà il suo attuale club per scadenza di contratto il prossimo giugno. Stando a quanto riportato dal Daily Star l’argentino è finito nel mirino dell’Everton. Aguero al momento però vorrebbe rimanere in un club che gioca la Champions ed per questo che la corte di Barcellona, PSG e Barcellona appare più credibile.