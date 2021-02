Manchester City, si rivede Aguero. Il Kun riassapora il campo dopo 52 giorni

Nel successo del Manchester City oltre a una qualificazione già in tasca c'è un'altra buona notizia: il ritorno dopo oltre un mese e mezzo del Kun Aguero. L'argentino ha giocato gli ultimi dieci minuti della sfida contro il Borussia Monchengladbach, prendendo il posto di Gabriel Jesus. L'ultima presenza risale al 3 gennaio dove Aguero giocò la miseria di 4 minuti nella partita di Premier League contro il Chelsea. Per il recordman di reti col Manchester City questa ultima stagione fin qui si è rivelata un calvario: appena 270' giocati spalmati in 10 presenze e 2 reti. Ricordiamo che il 30 giugno scadrà il suo contratto e non è da escludere l'addio alla squadra dopo 10 stagioni.