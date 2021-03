Manchester United, caccia all'esterno offensivo: Sarr supera Sancho nelle preferenze

Il Manchester United è alla ricerca di un rinforzo in attacco per la prossima stagione e sarebbe pronto a muoversi concretamente per Ismaila Sarr (23), che ha superato Jadon Sancho nella wishlist di Ole Gunnar Solskjaer, a maggior ragione se col Borussia Dortmund si intavolerà una trattativa per l'altro gioiello Erling Braut Haaland. A riportarlo è il Sunday Express.