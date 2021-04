Manchester United, Greenwood il predestinato: 27 gol prima dei 20 anni sulla scia di Best

Si scrive Mason Greenwood, si legge predestinato. Con la rete di questa sera nel match con la Roma, il giovane talento è arrivato a 27 gol in tutte le competizioni con il Manchester United. Una cifra importante, visto che il ragazzo non ha ancora compiuto 20 anni. Un traguardo raggiunto in passato solo da Norman Whiteside (39 gol) e George Best (37).

27 - Mason Greenwood has scored 27 goals for Manchester United in all competitions, the third-most of any player in the club's history before turning 20 after Norman Whiteside (39) and George Best (37). Phenom. #UEL

